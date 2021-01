La perspective d’une réouverture le 20 janvier des restaurants, cafés et salles de sport s’éloigne de plus en plus

Invité ce dimanche d'Europe 1 , le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, Alain Griset, estime qu'au vu de la situation épidémique, il "paraît peu probable" que les restaurants puissent rouvrir le 20 janvier. Même son de cloche du côté de l'entourage du Premier ministre. "On prépare les professionnels à l'idée que très vraisemblablement, ils ne rouvriront pas le 20 janvier", confie-t-on à Matignon, selon nos confrères du Journal du Dimanche .

Si rien n'a encore été officialisé pour le moment, les professionnels de la restauration, dont les établissements ont dû baisser à nouveau le rideau fin octobre, ne se font plus guère d’illusion. La perspective d’une réouverture des cafés et restaurants ainsi que des salles de sport s’assombrit heure après heure, alors que l’épidémie ne faiblit pas en France.

Pour les propriétaires de restaurants et de cafés, l'espoir a laissé place à la résignation et ce depuis quelques jours déjà. "Il faut être réaliste, les communications de plus en plus anxiogènes du gouvernement nous préparent à un report sans date d’ouverture. Pour le 20 janvier, c’est sans doute déjà plié", juge Laurent Fréchet, président de la branche restaurateurs du Groupement des indépendants (GNI) et propriétaire de cinq restaurants à Paris et à Lille. "Notre fermeture n’a pas enrayé, loin de là, les contaminations. Notre sacrifice aura été inutile", déplore-t-il, dans un blog professionnel dédié aux métiers de la restauration.

Une étude de l'Institut Pasteur, en partenariat avec la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam), Santé publique France et l’institut Ipsos, soutient néanmoins le contraire. D'après ses conclusions, les repas en général, que ce soit à domicile, en entreprise ou dans un restaurant, ont un rôle central dans les contaminations au Covid-19. Selon les résultats observés, la fréquentation des bars et restaurants seraient responsables de 12% des cas. Deux autres études menée outre-Atlantique ont également abouti à des résultats similaires. "L'ensemble [de ces travaux] montre que c'est un lieu à risques", estime l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, auteur de ses travaux et membre du Conseil scientifique qui guide le gouvernement.