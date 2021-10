Près de 48.000 manifestants contre le pass sanitaire, la mobilisation continue de reculer

À Paris, où les manifestants étaient organisés en cinq cortèges, 5335 personnes ont défilé, toujours selon l'Intérieur. Et trois interpellations ont été recensées. Dans l'ouest du pays, malgré des pluies diluviennes, 350 personnes ont manifesté à Rennes, 450 à Nantes et 80 à Saint-Nazaire, selon les préfectures concernées, qui n'ont signalé aucun incident.

Dans le Sud, certaines villes ont connu une légère augmentation du nombre de manifestants. À Marseille, la préfecture a comptabilisé 900 personnes, contre 800 le 25 septembre. Même constat à Toulon, où 1300 se sont rassemblées, contre un millier huit jours plus tôt. À Montpellier, 820 personnes ont défilé, selon la préfecture, contre 2000 la semaine dernière. Et à Nice, comme la semaine dernière, 1500 personnes ont défilé.

Dans le Sud-Ouest, à Bordeaux, 700 personnes ont battu le pavé derrière une banderole "Liberté, Vérité, Souveraineté" selon la police. Et 800 personnes étaient rassemblées à Pau. Certains ont envahi brièvement la gare SNCF et une centaine de personnes ont occupé le quai et les voies principales pendant une quinzaine de minutes, sans provoquer ni incident ni retard, selon un correspondant de l’AFP.

Dans l'Est, un peu moins de 1000 personnes ont été comptabilisées à Metz, 500 à Nancy, 800 à Besançon, et entre 400 et 450 à Montbéliard. À Lyon, deux cortèges ont rassemblé au total 850 personnes. Dans la Loire, la préfecture a compté 410 manifestants à Saint-Etienne et 200 à Roanne. Enfin, dans la Drôme, les anti-pass étaient 650 à Valence, 300 à Montélimar, selon la préfecture.