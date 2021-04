Covid-19 : une réunion à l'Élysée pour préparer la réouverture des lieux fermés

Outre le Premier ministre Jean Castex, seront présents les ministres Olivier Véran (Santé), Bruno Le Maire (Economie), Jean-Michel Blanquer (Education), Gérald Darmanin (Intérieur). Mais aussi Gabriel Attal (porte-parole), Frédérique Vidal (Enseignement supérieur), Elisabeth Borne (Travail), Roselyne Bachelot (Culture), Jean-Baptiste Lemoyne (Tourisme), Clément Beaune (Affaires européennes) et Roxana Maracineanu (Sports).

La sortie du tunnel, Emmanuel Macron en avait dessiné les contours dans son allocution du 31 mars. Il avait en effet annoncé la réouverture "avec des règles strictes" à partir de la mi-mai de terrasses de bars et restaurants et de certains lieux de culture fermés depuis le 30 octobre. Dans les faits, les choses se révèlent plus compliquées : difficile de rouvrir avec le maintien des gestes barrière et des protocoles adaptés à chaque type d'activité. Une mission d'information du Sénat a d'ailleurs recommandé mardi un redémarrage progressif des lieux culturels en fonction du risque, sur autorisation du préfet en collaboration avec les élus locaux, quitte à ce que les dates ne soient pas les mêmes pour tous.