Il refusait le port du masque : un médecin interdit d'exercer pendant cinq mois

"Je ne suis pas un extrémiste mais porter un masque, c'est inutile et ça m'emmerde !". Convoqué en septembre par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins (CDOM) du Rhône, le Dr Bellier, pneumologue à Lyon, avait martelé haut et fort sa volonté de ne pas porter un masque et de ne pas examiner de patients masqués. Trois mois plus tard, la sanction est tombée : le médecin vient d'être interdit d'exercer pendant cinq mois.