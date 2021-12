Jean Castex annonce une prime mensuelle de 100 euros pour les infirmiers des services de soins critiques

Saturés, sous pression, en manque de personnel : les services de réanimation, et plus largement les soins critiques, très mobilisés depuis le début de la crise sanitaire, vont bénéficier d'une aide supplémentaire de la part du gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mardi une prime mensuelle de 100 euros nets pour les infirmiers et infirmières de ces services dès janvier 2022.

"C'est, dans le prolongement des efforts que la nation fait au titre du Ségur de la santé, une reconnaissance indispensable pour ces services dont on a évidemment éminemment besoin plus que jamais dans la crise actuelle que nous traversons avec l'arrivée du variant Omicron", a ajouté le chef du gouvernement. Le Premier ministre a souligné également la "charge mentale très forte des soignants", qui "montrent l'exemple" face à cette "pandémie qui donnent l'impression de jouer les prolongations mais contre laquelle il faut avoir le dernier mot".

Jean Castex a souligné par ailleurs que la vaccination, même si elle ne garantit pas de toute contamination, protège des effets graves et à ce titre "reste notre arme essentielle, principale, pour faire face à cette pandémie".

Cette annonce fait suite à la série de mesures décrétées lundi et présentées par Jean Castex à l'issue d'un conseil de ministres et d'un conseil de défense, un nouvel arsenal destiné notamment à enrayer la propagation du variant Delta : retour des jauges, télétravail, interdiction des concerts et de la consommation debout, durée d'isolement réduit... Le chef du gouvernement a toutefois rejeté un couvre-feu le 31 décembre et un report de la rentrée scolaire.