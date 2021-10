Covid-19 : "La période hivernale risque d'être compliquée", prévient l'épidémiologiste Pascal Crepey

"L'épidémie n'est pas derrière nous". Face à des indicateurs qui tendent à confirmer depuis plusieurs jours une reprise épidémique en France, avec notamment 17% de cas en plus ce samedi 30 octobre (7360) par rapport au précédent (6291), l'épidémiologiste Pascal Crepey a appelé les Français "à garder en tête qu'il y a encore du virus qui circule (...) même si le plus gros est certainement derrière".

Face à ce risque, "il faut garder les gestes barrières et continuer de s'isoler, de se faire tester quand on a des symptômes, et ce, même si on est vacciné", a-t-il poursuivi, soulignant que "c'est comme ça qu'on va réduire l'impact de l'épidémie" dans un premier temps. "Et après, il y aura peut-être des choix d'ordre politique à faire s'il faut ajouter des mesures pour contrôler cette vague hivernale ou si on estime que l'on peut l'absorber et payer ce coût sanitaire sans rajouter de mesures complémentaires", a-t-il détaillé.

Et d'insister : "tout ça va dépendre aussi du comportement des Français, et à quel point ils vont être en mesure de garder ces gestes qu'ils ont appris au cours de l'épidémie et qui contribuent à contrôler cette épidémie."