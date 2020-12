Covid-19 : les tests sont désormais obligatoires pour aller en Corse pendant les fêtes

Une mesure qui était déjà en vigueur pour les voyageurs maritimes à destination ou en provenance d'Italie et pour les passagers arrivant de pays identifiés comme zones de circulation à risque du Covid-19, il le sera également pour toute personne arrivant du continent. "L'obtention d'un test négatif au Covid-19 sera une condition requise à compter du 19 décembre et jusqu'au 8 janvier pour pouvoir se rendre en Corse pour toutes les personnes âgées de plus de onze ans", ont précisé le préfet, Pascal Lelarge, et la directrice générale de l’Agence régionale de santé de Corse, Marie-Hélène Lecenne lors d'une conférence de presse à Ajaccio.