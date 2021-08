Martinique : nouveaux affrontements à Fort-de-France, un vaccinodrome et une pharmacie incendiés

Comme une semaine plus tôt, de vives tensions ont eu lieu ce week-end en Martinique. Lors d'affrontements qui ont éclaté entre une centaine de manifestants et les forces de l'ordre, samedi 31 juillet au soir à Fort-de-France, un vaccinodrome et une pharmacie ont été incendiés, a-t-on appris dimanche de source policière et de la préfecture, tandis qu'un hypermarché a également été pillé. Les forces de l'ordre ont dû procéder à trois interpellations.