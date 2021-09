Menacés par des anti-vaccins, des soignants et scientifiques demandent à l'État de les protéger

C'est une nouvelle alerte que les professionnels de santé du collectif #StopMenaces ont partagé. Dans une tribune, publiée dans Le Parisien ce samedi 18 septembre, des professionnels de santé et des scientifiques appellent l'État à assurer la protection des soignants et scientifiques face aux menaces dont ils font l'objet de la part d'individus opposés aux vaccins.

"Les flots d’insultes, les tentatives d’intimidation, les menaces souvent extrêmes et explicites, les violations de vie privée se sont déversés sur nous, sans discontinuer, et se poursuivent à un rythme de plus en plus soutenu", alertent les signataires, parmi lesquels on trouve notamment la cheffe du service infectiologie de l'hôpital Saint-Antoine, Karine Lacombe, ou des associations luttant contre la désinformation en ligne, ont dénoncé les agressions et menaces, en ligne, mais aussi dans la réalité, auxquels ils sont confrontés.

Estimant qu'ils sont des "cibles désignées" du fait de leur prise de parole publique sur les questions scientifiques liées au Covid-19, ces professionnels demandent donc la "mise à disposition d’un garde du corps ou d’une protection policière pour ceux qui le demandent parmi les soignants et scientifiques les plus menacés".