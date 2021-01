Ils "me rendent bien service", ces commerces ouverts après 18h dont on s'échange l'adresse sous le manteau

Les règles du couvre-feu - qui concernait au départ 15 puis 25 départements et qui a été étendu à tout le territoire le 16 janvier pour une durée de 15 jours au moins - sont strictes et les dérogations précises. Pourtant, il n'est guère compliqué de trouver des adresses ouvertes entre 18 heures et 6 heures du matin.

Pendant le confinement, il y avait les soirées clandestines et les réunions en groupe dans des lieux extérieurs publics ou privés. Avec la mise en place d'un couvre-feu au niveau national à 18 heures, est venu en plus le temps des commerces et des établissement qui ont décidé de rester ouverts discrètement ou non, malgré l'horaire de fermeture imposé.

Ces "petits épiciers" comme les appelle ce témoin ne sont pas les seuls à ouvrir malgré le couvre-feu. La semaine dernière, sur les ondes de France Inter, un reportage évoquait la même situation mais dans certains Franprix cette fois. "Théoriquement, de 18h à 20h, c'est juste pour les livraisons, mais ils font rentrer une personne ou deux à la fois, vite fait. Ils disent à la personne, faites-vite vos courses et ne traînez pas dans le magasin", relatait un témoin de la situation à nos confrères. François Alarcon, directeur de la stratégie du groupe, insistait lui auprès de nos confrères sur le fait que " le phénomène ne concerne que quelques magasins franchisés". "Franprix ne cautionne pas ce comportement et nous, en tant qu'enseigne de franchisés, nous n'avons pas les moyens d'obliger un franchisé à fermer. Nous ne sommes pas la loi non plus, on essaye et malheureusement, il y a parfois des ratés", avait-il ajouté.

Les internautes justifient leurs demandes par un emploi du temps chargé pour certains et des oublis d'achat pour d'autres. "Quand on a oublié le lait pour le petit déjeuner ou le vin pour le dîner, c'est pas cool. Déjà qu'on ne peut pas sortir et voir des potes", justifie Damien, commercial de 27 ans joint par LCI qui reconnaît avoir obtenu plusieurs adresses de dépannage qui pour certaines ont gardé une ouverture jusqu'à "au moins deux heures du matin". Priscilla, mère de famille divorcée, explique qu'elle n'a pas vraiment le temps de tout gérer avec les horaires du couvre-feu. "Je pose les petits le matin à l'école, je file au boulot, la nounou les récupère, et moi quand je rentre, tous les magasins sont fermés, alors oui, je ne vais pas mentir, ces petits épiciers me rendent bien service".

Outre ces commerces alimentaires, il y a aussi les cafés, qui ont du mal à baisser le rideau à 18 heures. Ainsi, dans certains quartiers de Paris, il n'est pas rare de croiser sur le trottoir des parents d'élèves sur les trottoirs devant les cafés en train de trinquer entre 18 et parfois…19h30. "Les cafés nous servent, on en profite. On va chercher les enfants, et sur la route du retour, on boit un verre vite faut avec les copains, et puis on rentre. Il n'y a rien de mal à cela", justifie un papa. "Rien de mal certes, sauf que c'est tout simplement interdit…", estime pour sa part une maman en colère de voir des parents montrer le mauvais exemple et la police "laisser faire".

Une source policière explique à LCI qu'il est pourtant "impossible" de verbaliser tout le monde". "Si nous avons des adresses précises, si on peut faire du flagrant délit. Oui, les sanctions peuvent tomber assez facilement. Mais on ne peut pas s'en prendre à tout le monde. D'autant que l'on sait que les temps sont durs pour beaucoup de cafés et restaurants qui n'ont même pas la perspective d'une date d'ouverture qui pourrait leur permettre de retrouver le moral".