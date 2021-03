Avancer les vacances ? "Fermer les écoles est un ultime recours", réaffirme Gabriel Attal

Et si fermer les écoles de France était tout bonnement la solution pour freiner les contaminations ? Le débat n’est pas neuf mais ressurgit à la lumière des événements : de plus en plus de classes sont contraintes de fermer à cause des absences de professeurs contaminés ou cas contact. Selon l’Éducation nationale, 2018 classes sont fermées au sein d’établissements scolaires et 63 écoles primaires sont totalement fermées.