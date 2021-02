Carnaval en Guadeloupe : des centaines de personnes participent à un "déboulé", des poursuites annoncées

Les règles sont strictes mais leur respect n'est pas toujours au rendez-vous loin de là. Les autorités vont donc être de plus en plus sévères et de la prévention ou du simple avertissement seront désormais systématiquement transformés en sanction.

Ainsi, la préfecture de Guadeloupe a annoncé lundi dans un communiqué que des poursuites seront lancées après un "déboulé" (défilé, ndlr) organisé dimanche, entre les Abymes et Pointe-à-Pitre, alors que ce type de manifestation est interdit à cause de la crise sanitaire. "Plusieurs centaines de personnes", selon les médias locaux, se sont rassemblées pour défiler lors du dimanche gras, en zone pointoise. Dans un communiqué, la préfecture dit "déplorer ces comportements irresponsables de la part des organisateurs et des participants qui y ont entraîné de jeunes enfants" et annonce des poursuites à leur encontre.