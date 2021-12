Les discothèques fermées pour trois semaines supplémentaires à partir du 3 janvier

Elles étaient jusqu'alors dans l'incertitude, elles sont désormais fixées. Sous les verrous depuis le 10 décembre initialement pour quatre semaines, les 1600 discothèques françaises resteront fermées trois semaines supplémentaires à partir du 3 janvier en raison de la progression du variant Omicron dans l'Hexagone, a annoncé mardi 27 décembre le ministre délégué ministre délégué chargé du Tourisme, des Français de l'étranger, de la Francophonie et chargé des Petites et Moyennes Entreprises Jean-Baptiste Lemoyne.

Au sujet des discothèques en particulier, "un système d'aide a été mis en place dès le 20 décembre avec des coûts fixes à 100%, avec le chômage partiel, etc", a-t-il ajouté. "Il ressort de mes consultations d'hier que le mois de décembre représentant 20% du chiffre d'affaires annuel, ces compensations devraient peut-être être complétées. C'est ce sur quoi nous travaillons" avec les syndicats du secteur, a-t-il poursuivi, reconnaissant le "sérieux" de ces professionnels dans l'application des protocoles sanitaires et réitérant son "soutien" au secteur. Des mesures faisant suite à la promesse faite par Jean Castex que les boîtes de nuit seraient "accompagnées économiquement" , à l'annonce de leur fermeture pour quatre semaines le 6 décembre dernier.

"J'imagine la détresse morale qui peut exister pour ces employés et ces entrepreneurs. C'est un monde qui veut donner du bonheur, un monde de la fête mais qui n'est pas à la fête et qui trinque. On est au travail pour trouver les bonnes solutions pour les accompagner, car certains ont été fermés pendant 18 mois", a-t-il poursuivi.

Suite à cette première réunion, le Syndicat National des Discothèques et des Lieux de Loisirs (SNDLL) avait confirmé sur son site que le décret sur le dispositif des coûts fixes "est désormais dans les tuyaux" selon le ministre, qui a promis par ailleurs d'examiner la demande de "mise en œuvre d’une mesure complémentaire de nature à combler la perte considérable de chiffre d’affaires liée à cette fermeture administrative de décembre et janvier désormais", portée par les syndicats.

"Il convient de souligner la qualité d’écoute et le pragmatisme du ministre sur la situation actuelle", a indiqué le syndicat. "Nous avons senti un vrai engagement de davantage reconnaître nos métiers de la nuit", avait salué de son côté auprès de l'AFP suite à cette concertation avec le ministère Thierry Fontaine, président de la branche nuit du principal syndicat de l'hôtellerie restauration, l'Umih. Le ministre "a reconnu que nous avons été les plus impactés par la crise et que repartir avec des trésoreries vides et rembourser les prêts garantis par l'État, après cette nouvelle fermeture, alors qu'on a déjà été fermés 15 mois, sera très compliqué", a-t-il développé.

Une concertation est prévue dans les jours à venir avec le ministère de l'Économie sur les aides à venir pour toutes les entreprises dont l'activité est soumise à des restrictions.