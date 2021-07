Contre le pass sanitaire, le groupe IAM doit annuler un concert à cause d’un cas contact

Les spectateurs étaient prêts mais les rappeurs, eux, ne pourront pas répondre présent. La quatrième édition du Jardin Sonore Festival de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, devait être inaugurée en grande pompe ce mercredi 21 juillet par le groupe IAM, avant qu’un des rappeurs ne soit prévenu, en début d’après-midi, qu’il est cas contact d’une personne contaminée au coronavirus. Concert annulé donc ce mercredi soir, ainsi que les prochains dans les dix jours à venir.

C’est toute l’équipe qui doit rester à l’isolement et passer un nouveau test, selon les règles sanitaires en vigueur. Du côté du festival, c’est toute la programmation de la soirée qui est annulée et les entrées remboursées. "C’est une très grosse déception pour tout le monde, le festival, les spectateurs, le groupe", même si la jauge de 1400 spectateurs "n’était pas tout à fait pleine ce soir", confie la responsable de la communication du festival au Parisien.

"Nous travaillons sur cet événement depuis plus d’un an et, malgré toutes les complications, tout était prêt pour accueillir le public, poursuit-elle. Mais nous respectons la législation, le groupe aussi, et nous avons dû réagir très vite."