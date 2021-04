En 2020, la surmortalité a été deux fois plus élevée chez les étrangers de France

Dans le détail, la surmortalité frappe surtout les ressortissants africains, avec une hausse de 21% chez les personnes nées au Maghreb (40.100 décès) et 36% chez celles nées dans un autre pays d'Afrique (7.400). Les ressortissants asiatiques ont aussi connu une forte surmortalité, avec un bond de 29% des décès (6.300), alors que les étrangers originaires d'Europe, d'Amérique ou d'Océanie enregistrent une hausse de leur mortalité "proche de celle observée pour les personnes nées en France".

Si l'Insee affirme que son étude "ne permet pas d'expliquer la différence de surmortalité" entre les populations, dans une précédente étude parue en juillet, l'Institut présentait la densité de population comme un facteur pouvant expliquer de telles différences de mortalité selon les origines. À l'époque, il était précisé que les personnes nées en Afrique ou en Asie résident environ deux fois plus souvent (environ 70%) dans les territoires les plus densément peuplés par rapport aux personnes nées en France (35%). Des zones où la transmission du virus a été - et reste - plus forte que dans des communes peu denses.

La situation économique joue aussi un rôle prépondérant dans la surmortalité expliquait encore l'Insee l'été dernier. La proportion d'individus ayant un logement de petite surface, prenant les transports en commun pour se rendre au travail ou ayant travaillé en dehors de leur domicile durant le confinement est plus importante chez les personnes originaires d'Afrique et d'Asie que celles nées en France.