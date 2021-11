Doctolib enregistre un nouveau record de rendez-vous pour la dose de rappel ce mercredi

Actuellement, seuls les plus de 65 ans peuvent recevoir cette dose de rappel, ainsi que les personnes à risque et les soignants. Les plus de 50 ans y auront accès à partir du 1er décembre et la Haute autorité de santé a recommandé vendredi dernier de l'élargir aussi aux plus de 40 ans. A partir du 15 décembre, la validité du pass sanitaire chez les plus de 65 ans sera conditionnée à une dose de rappel six mois après la dernière injection.