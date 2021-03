Paris assouplit les conditions de voyage pour 7 pays hors UE, dont le Royaume-Uni

À partir de vendredi, la France va assouplir les conditions d'entrée et de sortie de son territoire pour certains pays situés hors de l'espace européen, a annoncé ce jeudi le Quai d'Orsay. Ainsi, "il ne sera plus nécessaire de justifier d'un motif impérieux pour les déplacements en provenance ou vers l'Australie, la Corée du Sud, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et Singapour, compte tenu de la circulation déjà très forte du variant britannique du Covid-19, et de la situation sanitaire spécifique de ces pays", a précisé le ministère français des Affaires étrangères.