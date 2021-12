La piste d'une 4e dose de vaccin est "sur la table", affirme Alain Fischer

Alors qu'en Israël, des soignants volontaires d'un hôpital de Tel Aviv ont commencé à recevoir leur 4e dose dans le cadre d'un essai clinique avant une généralisation possible à tout le personnel médical et aux plus de 60 ans, la France pourrait-elle, elle aussi, sauter le pas ? "La question est sur la table", a affirmé mercredi 29 décembre sur RTL Alain Fischer, professeur d’immunologie pédiatrique et président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, tandis que la 3e dose est ouverte à tous les majeurs depuis le 27 novembre.