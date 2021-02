Lancement de "concerts-tests" avec public : "Ce n'est pas spécialement risqué"

"L'expérimentation est la meilleure façon d'avancer". Au lendemain de l'annonce sur LCI de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot de concerts expérimentaux "debout", en mars et avril, à Marseille et Paris notamment, afin de trouver un modèle permettant la réouverture des lieux de spectacle malgré l'épidémie de Covid-19, le professeur Djillali Annane a fait part de son éclairage sur LCI. "Le scientifique que je suis ne trouve pas ça spécialement risqué", a ainsi expliqué le chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond-Poincaré à Garches (Hauts-de-Seine).

Et de détailler : "C'est risqué si ce n'est pas sous contrôle c’est-à-dire si ce n'est pas expérimental et qu'on ouvre simplement les portes sans regarder ce qu'on fait".

Le médecin réanimateur va plus loin, estimant qu'"en matière scientifique, c'est typiquement le type d'expérimentation grandeur nature (ndlr : nécessaire) si on veut avoir les données les moins empiriques possibles pour ensuite prendre des décisions concernant ces activités là". Reste qu'"il faut vérifier que la méthode utilisée soit rigoureuse et qu'il y ait une indépendance, une transparence et une information des personnes concernées", a-t-il précisé, soulignant la nécessité que ces dernières "sachent qu'elles se rendent dans une expérimentation et donc qu'il y a un risque d'être contaminé".