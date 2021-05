Covid-19 : le concert-test aura bien lieu le 29 mai prochain à Paris, les inscriptions ouvertes dans la journée

EN AVANT LA MUSIQUE - Les autorités ont donné leur feu vert au concert-test parisien à Bercy, qui aura donc lieu le 29 mai, a indiqué mardi le Syndicat du spectacle musical et de variété.

Le concert-test aura lieu. Les autorités ont donné leur feu vert mardi à l'événement, qui se tiendra donc le samedi 29 mai, a indiqué le Prodiss (Syndicat du spectacle musical et de variété). Le "projet d'expérimentation Ambition Live Again (nom de l'expérimentation parisienne), porté par le Prodiss depuis plusieurs mois, est désormais autorisé, comme la ministre de la Culture (Roselyne Bachelot) l'a annoncé devant les membres du Conseil national des professions du spectacle (CNPS)" réunis mardi, indique le syndicat. "Il s'agit d'un projet porteur d'espoir pour un secteur qui en a besoin et qui est à l'arrêt depuis maintenant 14 mois (...) C'est aujourd’hui que la reprise de septembre se prépare", écrit encore le Prodiss dans un communiqué.

Quels critères d'inscription ? Quel protocole sanitaire ?

Le concert-test parisien à Bercy "devrait se tenir le 29 mai", avec un groupe de 5000 personnes avec masques chirurgicaux, dans la fosse, et 2500 personnes à leur domicile pour étudier en miroir la circulation du Covid-19 dans les deux populations, expliquait récemment l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), en charge du volet scientifique. Les participants doivent résider en Ile-de-France et avoir "entre 18 et 45 ans et n'avoir eu aucun symptôme du Covid et ne pas avoir été en contact avec des personnes atteintes du Covid depuis 2 semaines", ni avoir "de facteur de risque de forme grave, ni vivre sous le même toit qu'une personne porteuse de ces facteurs", précise l'AP-HP. Les volontaires devront "se prêter (à Bercy) à un test de dépistage antigénique réalisé dans le cadre de l'étude dans les 72h avant l'événement, qui devra être négatif". Les 7500 participants devront ensuite renvoyer sept jours après le concert un auto-prélèvement salivaire, par courrier, dont les frais seront assurés par Le Poste. "Ce n'est pas un concert, c'est un essai-clinique, ceux qui participent au concert et les autres, les 7500 personnes au total, sont des partenaires de cette expérimentation", a insisté Olivier Darbois, à la tête du Prodiss. Les 5000 spectateurs seront filmés durant le concert pour étudier le port du masque Ffpp2 et "voir un éventuel relâchement et délivrer ensuite des messages de prévention ultérieurs", a confié le Dr Solen Kernéis, de l'équipe de prévention du risque infectieux de l'hôpital Bichat.

Des résultats préliminaires attendus fin juin

"Les résultats préliminaires seront connus fin juin et suivis d'une publication scientifique", a exposé le Pr Constance Delaugerre, virologue de l'hôpital Saint-Louis. Cette étude "doit a minima permettre de s'orienter vers une reprise à la rentrée de septembre", a présenté le président du Prodiss Olivier Darbois. Les concerts debout sont en effet bannis depuis mars 2020 en raison de la crise sanitaire. La pandémie a provoqué "85% de pertes, soit 2,3 milliards d'euros" dans le spectacle musical, a-t-il rappelé.

Un projet à un million d'euros

Le ministère de la Santé finance à hauteur de 800.000 euros la partie scientifique, tandis que la partie production de concert ("467.000 euros hors-taxe", selon le chef du Prodiss M. Darbois) est couverte par le soutien de partenaires publics et privés. Dans un communiqué, la mairie de Paris a annoncé qu'elle allait soutenir l'événement, mettant "gracieusement" la salle au service de ce test.

Un formulaire d'inscription bientôt disponible

"La participation à cette étude est soumise à un certain nombre de critères (âge, lieu de résidence, facteurs de risques, etc.), précise la mairie. Un formulaire d'inscription sera disponible prochainement sur le site Ambition Live Again. La participation au concert n'est pas garantie : en acceptant de participer à l'étude, vous acceptez d'être potentiellement tiré au sort dans le groupe de contrôle qui contribue à faire avancer la science et la culture... en restant à la maison le 29 au soir !" L'inscription sera possible dans la journée via ce lien : https://ambitionliveagain.org/

Sur scène en guise de cobaye ? Très probablement Indochine. Depuis des semaines, le groupe se dit prêt à y participer. "On veut le faire, pour aider toute la profession, pour démontrer, comme à Barcelone, Amsterdam, qu'aller dans un concert (avec masques, ndlr), ce n'est pas risqué", expliquait récemment le e leader du groupe Nicola Sirkis. "On va jouer bénévolement, et on va même investir pour présenter un vrai concert", a-t-il précisé dimanche soir au journal de 20h de France 2.

