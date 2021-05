Terrasses, commerces, cinémas, mariages… les conditions des réouvertures à partir du 19 mai

Les terrasses seront bel et bien dépliées le 19 mai prochain, comme l'a confirmé Olivier Véran ce lundi matin sur LCI, mais avec seulement la moitié de leur capacité maximale d’accueil pour le moment et des tablées de six personnes assises au maximum. La même jauge sera retenue dans les salles de restaurants et de cafés le 9 juin, alors que les terrasses, elles, pourront accueillir autant de clientèle que leur espace le permet. Ce n’est que le 30 juin, et sous réserve de la situation sanitaire, que les intérieurs pourront recevoir à 100% de leur capacité d’accueil.