Covid-19 : pourquoi parle-t-on déjà d'une sixième vague en France ?

Or, l'expérience des derniers mois a montré qu'à chaque fois qu’un variant s’est implanté outre-Manche, la France n'y a pas échappé par la suite. C'est en effet ce qui s'est produit avec le variant Alpha, qui était dominant en Angleterre en janvier 2021 avant de le devenir au printemps dans l’Hexagone. Même chose avec le variant Delta qui a pris à son tour le dessus sur les autres souches durant l'été, ce qui avait été le cas quelques semaines plus tôt chez nos voisins britanniques.

Rappelons que des projections publiées le 2 décembre par l'agence de l'Union européenne chargée des maladies annonçaient qu'Omicron pourrait devenir majoritaire en Europe "dans les tout prochains mois". Toujours sur la base de ces modèles mathématiques, "Omicron pourrait causer plus de la moitié des infections provoquées par le virus SARS-CoV-2 dans l'Union européenne d'ici les tout prochains mois". Dans son dernier avis, le Conseil scientifique s'alarme lui aussi d'une possible "croissance rapide en France" d'Omicron.

Ce denier souligne par ailleurs qu'"une course contre la montre est lancée pour vacciner avec trois doses le plus de personnes possibles le plus rapidement possibles", tout en se voulant assez fataliste. "On se fait peu d’illusions, cela ne suffira probablement pas à prévenir l’arrivée d’une nouvelle vague avec un variant très transmissible comme semble l’être Omicron".

"La crainte qu’on a, tous les médecins, c’est que la cinquième vague fasse le lit d’une sixième vague puisque l’hiver va durer jusqu’à mars. Et souvenez-vous qu’à cette même période l’an dernier, on essuyait les plâtres d’une deuxième et d’une troisième vagues quasiment consécutives", a rappelé pour sa part Benjamin Davido, infectiologue et directeur médical référent Covid-19 à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine) sur BFMTV.

Rappelons que dès octobre et les prémices de cette cinquième vague, les épidémiologistes ont expliqué avoir anticipé ce regain en raison de la baisse des températures et du changement d'habitudes qui l'accompagne, à savoir davantage de temps passé en milieu clos, et moins d'aération. "Il fait mauvais et qu'on se retrouve tous à l'intérieur avec de moins en moins envie d'avoir le masque sur le nez pour discuter avec les gens autour de nous et donc on prend un risque supplémentaire", a notamment eu l'occasion d'expliquer le professeur Jean-François Timsit à ce sujet, sur LCI.