Covid-19 : verra-t-on le bout du tunnel en "novembre ou décembre" en France ?

C'est dans ce contexte que la deuxième étape du plan de déconfinement en quatre phases annoncé fin avril par Emmanuel Macron s'est amorcée ce mercredi, avec l'ouverture des terrasses et des lieux culturels. Il doit se poursuivre le 9 juin par la réouverture des cafés et restaurants en intérieur, des jauges moins strictes et un couvre-feu à 23 heures, qui doit être supprimé le 30 juin si la situation le permet. Autant d'étapes jugées délicates, laissant plutôt entrevoir une sortie de crise à l'approche de l'hiver.

Se voulant "prudent pour dire si c'est complètement derrière nous", il a ensuite expliqué que, s'agissant du Covid, "il faut suffisamment de recul". "On sait que la période automnale est propice à la diffusion du virus et à risque de déclencher des vagues épidémiques". Et de conclure : "On profite, on retrouve de la vie, progressivement, mais on garde dans un petit coin de sa tête que si on veut profiter dans la durée, on a les clés : la responsabilité de chacun et de tous".

"Mais ça ne veut pas dire que jusqu'à novembre ou décembre, on va vivre dans la peur du virus ou avec des normes", a-t-il ajouté, s'appuyant sur l'expérience des précédentes vagues. "Souvenez-vous l'été dernier : le mois de mai se passe bien, en juin il y a la Mayenne, en juillet il y a la Guyane, mais en métropole les choses se passent bien, le virus circule peu, on est dans l'insouciance. Certains experts vous disent que finalement, c'est terminé... Et à la fin du mois d'août et au mois de septembre émergent des diffusions du virus dans les Bouches-du-Rhône".

"Je pense qu'en novembre ou décembre prochains, au cœur de l'automne ou à l'approche de l'hiver" a estimé ce mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran interrogé sur LCI par Ruth Elkrief sur le risque de survenue d'une quatrième vague. Et de préciser : "s'il n'y a pas eu de nouveaux variants dans des contrées lointaines et parce que nous aurons suffisamment vacciné et que nous ne voyons pas émerger de vague épidémique, alors nous pourrons véritablement considérer que la pandémie est derrière nous (...) si les choses se passent au mieux, alors là nous pourrons tourner la page du Covid".

La veille, le professeur Gilbert Deray avait, lui aussi, évoqué cette échéance. "Je suis très confiant sur la fin de l'épidémie, hors nouveau variant qui serait résistant au vaccin entre septembre et décembre. On va y arriver, c'est le bout du tunnel (...) la période qui m'inquiète, ce n'est pas tant octobre, où on sera vaccinés" a ainsi indiqué sur LCI le chef du service de néphrologie à la Pitié Salpêtrière à Paris.

Il s'est toutefois montré beaucoup plus nuancé, voire "inquiet", sur la période qui va s'écouler d'ici là. "Ce que j'attends, c'est cette boite noire dans les deux ou trois prochains mois, c’est-à-dire entre maintenant et septembre. Et je ne sais pas ce qu'il va se passer parce que c'est une course de vitesse entre vaccination et épidémie", a-t-il détaillé, évoquant les écoles et la réouverture à venir des frontières. "Attention, l'immunité collective, on dit que c'est 80%... Si on stagne à 60%, comme certains pays, on risque d'avoir une nouvelle vague". Pour finir, il "encourage à garder les masques et à conserver les gestes barrières".

Le président de la commission médicale des Hôpitaux de Paris, Rémi Salomon, n'a d'ailleurs pas manqué mercredi de partager sur Twitter son "sentiment mitigé" face aux images de "gens heureux de se retrouver en terrasse, mais vraiment très proches les uns des autres". Et de s'interroger : "Tiendra-t-on ainsi ? (...) Ne faudrait-il pas être plus prudent et garder un peu plus de distance au risque d'un retour en arrière qui serait dramatique ?". Mêmes réserves pour Mircea Sofonea, maître de conférences en épidémiologie à l'université de Montpellier. "À court terme, il y a des raisons d'être optimiste. Mais au 30 juin, on aura un relâchement qui sera vraisemblablement important et il est trop tôt pour en prévoir l'impact", résume-t-elle pour l'AFP.