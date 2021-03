La tenue de "mariages-test" réclamée par les professionnels du secteur

L'arrivée du printemps signe généralement l'ouverture de la saison des mariages. Cette année pourtant, les halls des mairies sont encore bien calmes. L'interdiction des rassemblements de plus de six personnes, liée à la pandémie de Covid-19, affecte depuis plus d'un an maintenant le secteur du mariage, qui a vu l'annulation d'environ 4.000 cérémonies en 2020.

Pour tenter de redémarrer au plus vite leur activité, quelque 5.5000 "wedding-planners", traiteurs ou encore DJ, représentés par l'UPSE (union des professionnels solidaires du mariage et de l'événementiel), ont adressé cette semaine aux ministères de la Santé, du Travail et des Finances ainsi qu'à l'ensemble des députés et sénateurs un protocole sanitaire d'une vingtaine de pages visant à l'organisation de "mariages-test", à l'image des "concerts-test". Selon Le Parisien, une réunion sur le sujet devrait se tenir dans les prochains jours entre le ministère de la Santé et les professionnels.