Covid-19 : les plaintes se multiplient contre le Samu, qui se défend

À l'époque, la plainte avait été portée par Me Anaïs Mehiri. L'avocate, qui représente l'association Coronavictimes, a porté plainte à nouveau lundi auprès du parquet de Nanterre, notamment pour "homicide involontaire" et "non-assistance à personne en péril". En cause : la mort dans la nuit du 7 au 8 septembre 2020 de Patricia Urcel. Cette dernière est décédée suite à un arrêt cardio-respiratoire à 53 ans, quelques heures après avoir été hospitalisée. Elle avait été testée positive au Covid-19 et face à la dégradation de son état de santé, avait contacté le Samu qui lui avait enjoint de ne "surtout pas" aller aux urgences. Assurant qu'il ne s'agit pas d'une "plainte anti-médecins", Me Mehiri explique vouloir viser, "au-delà du Samu, les autorités administratives qui ont pris ces directives".

"Il y a un fantasme de directives secrètes qui auraient été données", en particulier "pour laisser les gens mourir dans les Ehpad", mais "c'est absolument faux", affirme François Braun, président du syndicat Samu-Urgences de France. À la tête des urgences du CHR de Metz-Thionville et du Samu de Moselle, il assure que les soignants n'ont "pas modifié leur éthique" malgré les vagues épidémiques. "La réalité pour tous les patients, c'est l'analyse du rapport bénéfice-risque", explique-t-il.