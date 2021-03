Pour Pâques, Jean Castex dit non à la chasse aux œufs

Le week-end de Pâques début avril n'échappera pas à la surveillance accrue de l'épidémie. Au Parisien, le Premier ministre Jean Castex a indiqué mardi 23 mars qu'"il n'y aura pas d'exception pour les repas de famille" dans les 16 départements confinés pour quatre semaines. Les réunions entre personnes de foyers différents sont donc déconseillées. Mais aussi les traditionnelles chasses aux œufs qui font le bonheur des petits et des grands mais qui sont peu compatibles avec les gestes barrières. Aucune exception ne sera accordée pour ces repas en famille, a déjà prévenu le Premier ministre, alors que la reprise de l'épidémie inquiète dans de nombreux départements.

En revanche, des cérémonies religieuses pourront être organisées avec les mêmes jauges fixées depuis le mois de décembre, qui imposent un siège sur deux et un rang sur deux. Cette année, la communauté juive célèbrera Pessah, la Pâques juive, à partir du samedi 27 mars tandis que les Chrétiens la fêtent dimanche 4 et lundi 5 avril. C'est bien cette règle qui diffère avec l'Allemagne, a tenu à souligner le chef du gouvernement, alors que le gouvernement d'Angela Merkel et les Lander ont décidé de faire de cette période allant du 1er au 5 avril une "pause".

Au terme de 12 heures de discussions entre élus fédéraux et régionaux, il a été décidé d'interdire dans le pays les offices religieux, les réunions privées de plus de 5 personnes et les rassemblements publics, comme la restauration en plein air, jusqu’au 18 avril. "Il est important d'utiliser la période de Pâques pour freiner la dynamique d'infections", a souligné mardi sur la chaîne ZDF son vice-chancelier, Olaf Scholz.