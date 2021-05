Fin de l'obligation du masque en intérieur pour les Américains vaccinés : et en France ?

LES MASQUES TOMBENT - Depuis jeudi, tous les Américains totalement vaccinés contre le Covid-19 ne sont plus obligés de se couvrir le visage dans les espaces intérieurs. Quand la France pourrait-elle prendre une décision similaire ?

Outre-Atlantique, le bout du tunnel de la pandémie n'a jamais semblé aussi proche. Désormais, tous les Américains ayant terminé le processus de vaccination ne sont plus obligés de se couvrir le visage ni se tenir à distance, en intérieur comme en extérieur. "Toute personne étant complètement vaccinée peut participer à des activités en intérieur et en extérieur, petites ou importantes, sans porter de masque ni respecter la distanciation physique", a annoncé Rochelle Walensky, la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies, principale agence fédérale de santé publique des États-Unis.

Si des exceptions à cette nouvelle règle persistent - le masque reste recommandé pour les personnes vaccinées dans les transports, les aéroports et les gares - une telle mesure laisse présager la fin de l'épidémie dans le pays. À en faire des jaloux. Car si les États-Unis ont pris cette décision, c'est notamment parce que le nombre de nouveaux cas quotidiens rapportés à la population est plus faible qu'en France. "Leur dynamique de l'épidémie a été freinée", note sur LCI l'infectiologue Karine Lacombe. "Et ils ont beaucoup moins de morts rapportés à la population générale que nous."

Plus d'un Américain sur trois totalement vacciné

Surtout, la décision a été motivée par la forte proportion d'habitants vaccinés, à des niveaux supérieurs à la France, où la fin du port du masque est encore loin d'être décidée. "Les États-Unis sont assez en avance sur nous en termes de vaccination", confirme Karine Lacombe. Selon les dernières données disponibles, plus de 35% des Américains sont déjà totalement vaccinés, soit avec deux doses (Pfizer ou Moderna) ou une seule (Johnson & Johnson). Cela représente plus de 117 millions de personnes. À titre de comparaison, au 13 mai, 12,8% de la population française avait reçu deux doses, et moins d'un adulte sur six.

De l'autre côté de l'Atlantique, près d'un Américain sur deux (46,04%) est au moins partiellement vacciné, contre 28,8% en France. "La vaccination est vraiment la clé", poursuit Karine Lacombe. "Cela semble logique qu'au bout d'un moment, lorsque l'épidémie est sous contrôle, nous enlevions le masque en extérieur et en intérieur."

La fin du masque en France cet été ?

Mais pour que la France atteigne des niveaux de vaccination similaires, il va encore falloir patienter. Selon les prévisions réalisées par Doctolib, la plateforme permettant de trouver un rendez-vous pour recevoir une dose, l'Hexagone passera la barre des 50% de primo-vaccinés le 23 juin prochain. Le cap des 35% de Français totalement vaccinés, comme aux États-Unis, devrait, lui, être atteint début juillet. Pour l'heure, le gouvernement n'a pas présenté d'assouplissement du port du masque dans le calendrier de déconfinement. Début mai, au micro d'Europe 1, le ministre de la Santé Olivier Véran avait toutefois indiqué qu'il souhaitait "sincèrement" que la fin des gestes barrières et du masque à l'extérieur intervienne "cet été". "L'objectif, tomber le masque à la fin de l'été", avait même assuré le Pr Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, au Parisien. Reste à savoir si la France évitera d'ici là une quatrième vague, redoutée par le Conseil scientifique.

Idèr Nabili

