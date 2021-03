Île-de-France, Hauts-de-France, PACA : quel dispositif pour ce second week-end de vaccination massive ?

Face à une pression hospitalière qui ne cesse de s'aggraver, les autorités sanitaires vont tenter de rééditer, les 13 et 14 mars, la campagne accélérée qui a permis, le week-end dernier, de vacciner près de 585.000 Français. L'effort va tout particulièrement concerner trois régions sous haute tension, l'Ile-de-France, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La région capitale, principale source d'inquiétude pour les autorités, va faire l'objet d'un dispositif renforcé samedi et dimanche, fondé notamment sur l'allocation de 25.000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech pour ces deux jours. Ainsi, 48 centres de vaccination ambulatoires et 14 nouveaux centres dédiés seront ouverts, a indiqué vendredi l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France, à destination des publics prioritaires (plus de 75 ans ou personnes atteintes de pathologies à très haut risque). La semaine dernière, plus d'une centaine de centres avaient été ouverts le week-end.

Plusieurs "barnums" de vaccination seront notamment mis sur pied samedi et dimanche aux Mureaux (Yvelines), à Grigny (Essonne), à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), à Villiers-le-Bel et Garges-les-Gonesse (Val d'Oise), et à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne).

Selon l'ARS, les centres qui ont déjà des listes d'attente pourront également "recontacter les personnes concernées pour leur fixer des rendez-vous ce week-end". Les centres n'ayant pas de listes d'attente pouvaient ouvrir leurs créneaux dès aujourd'hui sur les plateformes de rendez-vous en ligne. Les sapeurs-pompiers ont par ailleurs indiqué à LCI s'attendre à un nouveau week-end de "vaccination intense". Ils avaient déjà prêté main forte à l'effort collectif le week-end dernier.