"Pas de relâchement malgré le beau temps" : attention aux contrôles ce week-end

Concrètement, 4000 membres des forces de l’ordre seront mobilisés dès ce vendredi soir, à Paris et dans toute l’Ile-de-France pour faire respecter, entre autres, les gestes barrières, en particulier la distanciation mais aussi le couvre-feu et l'interdiction de rassemblements dans l’espace public. Les policiers, appuyés par des CRS et des gendarmes, s’assureront également que les parcs et jardins, lacs et plans d’eau n’accueillent pas de groupes de plus de six personnes.

"Les rassemblements dans l’espace public et les fêtes clandestines dans les établissements recevant du public ou dans des domiciles privés restent interdits", rappelle le communiqué. En outre, "les bars et restaurants qui servent des clients à table et qui restent ouverts au delà du couvre feu s’exposent à des fermetures administratives".