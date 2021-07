Pass sanitaire : les QR codes sont-ils vraiment sécurisés ?

Mais les applications sont multiples. Ils peuvent aussi laisser apparaître une publicité, un menu. "Quand je me déplace, j'utilise des QR codes. Ils me servent de carte d'embarquement", précise de son côté une jeune femme dans la vidéo en tête de cet article.

Mais ça ne veut pas dire que tous les QR codes sont sans danger. Pour en avoir le cœur net, le 20H de TF1 en a affiché plusieurs dans la rue avec un simple "Scannez-moi !" en guise de titre. Mathilde s'est laissée tenter et explique pourquoi. "Tout simplement la curiosité. Sur quoi on va tomber ? Est-ce que c'est une promotion ? Peut-être, on ne sait pas. On a envie de cliquer tout de suite", dit-elle.

Sauf que cette pratique peut être dangereuse, comme le soulignent des experts en cybersécurité. "On peut tomber sur des sites malveillants qui récupèrent les informations des utilisateurs", avance Nicolas Viot, responsable du pôle évaluation sécurité de la société Intrinsec. Et pour mieux appuyer son propos, il en fait la démonstration. "Prenons par exemple une affiche qui promet une promotion. En scannant le QR code, on est invité à ouvrir une page web, et là apparaît une interface de connexion qui ressemble à mon site préféré, j'entre mes identifiants, mon adresse mail et mon mot de passe", détaille-t-il, avant de préciser que le mal est fait, car il s'agit d'un faux site. A distance, le pirate informatique a pu récupérer toutes ces informations et peut s'en servir à sa guise.