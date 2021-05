Pourquoi paye-t-on un reste à charge à chaque test PCR ou antigénique ?

Un dépistage 100% pris en charge par l’Assurance Maladie, mais pas gratuit : la nuance est fine, mais elle existe bel et bien. Dès que l’on réalise un test PCR ou antigénique, quelques lignes s’ajoutent à nos relevés de remboursement de l’Assurance Maladie. Une participation forfaitaire et une franchise restent à régler par l’assuré : entre 2,50 et 3 euros pour chaque prélèvement nasal.

Cette variation de montant s’explique par un calcul différent en fonction du professionnel de santé qui réalise le test. Si un infirmier assure le dépistage, on additionne une franchise de 50 centimes sur le prélèvement, une participation forfaitaire de 1 euro sur l’analyse biologique et une dernière participation pour la remontée d’information dans le fichier Si-DEP de 1 euro également. Chez le médecin, comptez 50 centimes de plus sur le prélèvement.