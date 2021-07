Covid-19 : que sait-on du protocole sanitaire dans les facs pour la rentrée ?

"Afin que vous puissiez étudier dans les meilleures conditions, l’université vous encourage à être en capacité de disposer du pass sanitaire à compter de septembre. Le choix de la vaccination relève in fine de la liberté de chacune et chacun, mais il va dans le sens d’une protection collective permettant d’éviter un reconfinement", indiquait par exemple l’université Paris-Est Marne-La-Vallée sur son site internet.

Aucun protocole ne sera fixé avant le 23 août, nous explique de son côté La Sorbonne Université, qui assure n’avoir encore eu aucune indication sur les règles en vigueur à la rentrée. "Le ministère et les autorités sanitaires actualisent les protocoles qui ont fait la preuve de leur efficacité au dernier semestre afin de tenir compte de la nouvelle donne que représentent la vaccination et le variant delta", indique simplement le ministère.

Si la ministre de l’Enseignement supérieur n’y est pas favorable, c’est pour que la rentrée se déroule en présentiel. "L’objectif d’une rentrée en 100% présentiel est plus que jamais maintenu, dans le respect des gestes barrière et du port du masque, qui reste obligatoire", nous précise d'ailleurs le ministère.

Les vaccinés ne seront plus considérés comme cas contacts, à l’instar du reste de la population, et pourront rester sur le campus en cas de proximité avec un malade du Covid, "en cas de cluster ou de circulation active du virus dans un territoire en particulier", d'après le ministère.

En revanche, les non-vaccinés devront s’isoler pendant sept jours en cas de contact avec un malade, de l’apparition d’un foyer épidémique ou d’une situation locale considérée comme inquiétante. Et le ministère de rassurer : "Une continuité pédagogique, basée sur l’hybridation des enseignements, sera naturellement ouverte aux étudiants qui sont contacts à risque, soit parce qu’ils ne sont pas vaccinés soit pour d’autres raisons de santé". Ce traitement différencié entre les étudiants impose par ailleurs de l'anticipation et de la pédagogie, selon le Syndicat national des personnels titulaires et contractuels de l'enseignement supérieur (SNPTES), qui demande la mise en place d'"une 'prérentrée vaccinale' pour les étudiants non encore vaccinés et souhaitant l’être".