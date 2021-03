Respect des règles sanitaires : 4000 policiers et gendarmes mobilisés à Paris ce week-end

S'ils ont échappé jusqu'ici au confinement, les Franciliens vont être surveillés de près ce week-end. Pour faire respecter les règles sanitaires dans cette région, où une flambée épidémique est redoutée, la préfecture de police a annoncé vendredi un renforcement des contrôles, en particulier à Paris.

Les 13 et 14 mars, plus de 4.000 policiers et gendarmes seront déployés pour veiller au respect du port du masque, des rassemblements limités à six personnes, du couvre-feu à 18 heures, des interdictions d'alcool dans certains secteurs, de la fermeture des bars et restaurants et du respect des jauges dans les commerces, a précisé la préfecture de police.