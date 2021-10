Covid-19 : une bonne hygiène de sommeil, "une véritable arme pour se rendre plus fort"

Rythmes décalés, télétravail, davantage d’heures passées devant les écrans, pic de stress et d'anxiété : la crise sanitaire a déréglé le cycle de sommeil de nombreux Français et multiplié les cas d'insomnies. À commencer par le premier confinement, à cause duquel de plus en plus de Français ont eu du mal à fermer l'œil. Près de trois personnes sur quatre ont rencontré des troubles du sommeil en mars 2020, révélait une enquête du centre du sommeil de l'hôpital Hôtel-Dieu, à Paris, soit 25% de plus qu’en 2017.

Un taux en légère baisse mais toujours élevé lors du second confinement, au cours duquel 45% des Français ont rencontré des difficultés à dormir, révélait en mars dernier une enquête de l’Institut national du sommeil et de la vigilance. Par ailleurs, 64% des patients contaminés par le coronavirus présentaient un trouble du sommeil lors du second confinement, ajoutait l’étude.

Et ces perturbations semblent s’installer dans la durée. Selon l’enquête CoviPrev de Santé Publique France, lancée au début de l’épidémie pour suivre le comportement et la santé mentale de la population, 63% des Français se plaignaient toujours de problèmes de sommeil au cours de la première semaine de septembre 2021. Soit 14% de plus qu'avant l'épidémie et une "tendance en hausse par rapport à la vague précédente", alerte le site.

Ces constats sont d’autant plus inquiétants que l’hygiène du sommeil est un sujet largement méconnu, estime le docteur Pierre Philip, chef du service universitaire de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux.

Quelle conséquence la crise sanitaire a-t-elle pu avoir sur le sommeil des Français ?

Ce qui est frappant dans les études publiées par Santé publique France tout au long des confinements et déconfinements, c’est que 60% des gens se plaignent de troubles alors qu’au pire de la crise, "seuls" 20% des Français signalaient des états d’anxiété et de dépression. L'épidémie a donc déstructuré l'hygiène de sommeil d’une majorité de personnes.

Par ailleurs, le CHU de Bordeaux a lancé une application gratuite et validée par le ministère de la Santé du nom de Kanopée, un outil de santé publique téléchargé par 20.000 utilisateurs. On dispose donc d’une extraordinaire base de données qui nous a permis de constater que les plaintes de sommeil étaient bien sûr souvent associées à un stress psychosocial, c'est-à-dire une contrainte qui impacte la santé mentale, pouvant provoquer de l'anxiété et de la dépression. Mais on remarque aussi que c'est une contrainte que l'on peut corriger en s’attelant à régler les problèmes de sommeil. Il faut donc que les Français apprennent à renforcer leur hygiène de sommeil, car c’est une véritable arme pour se rendre plus fort par rapport à ce stress psychosocial.