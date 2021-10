Covid-19 : un enfant peut-il garder son masque à l’école s'il le souhaite ?

Sur Twitter, le compte "Ecole et familles oubliées" qui se présente comme un "groupe des parents pour une école en sécurité face au Covid 19" abonde, en illustrant ses propos d'une mosaïque d'écoliers masqués : "Une pensée pour les petits héros qui demain vont défier le regard des autres : vous n'êtes pas seuls (...) Ne vous inquiétez pas et faites comme vos enseignants."

La presse locale, se fait, elle aussi, l'écho du phénomène, en relayant des témoignages de parents qui préfèrent, pour l'heure, jouer la carte de la prudence. "Je suis soignante et je peux vous dire que ma fille gardera le masque (...) Pour se protéger et protéger les autres", explique notamment une mère de famille d'Indre-et-Loire à La Nouvelle République. "Je suis vraiment contre le fait que les enfants n'aient plus de masque et qu'ils soient tous de nouveau mélangés pendant la récréation", ajoute une autre, tandis qu'une troisième renchérit : "Je veux qu'elle le porte jusqu'à ce que la situation soit meilleure."

Même son de cloche dans le Pas-de-Calais. "Étant donné que des classes ferment encore à cause du Covid, je suis pour le garder", justifie un parent auprès de Nord Littoral. "Bien sûr ça ne la réjouit pas, mais elle comprend et elle l’accepte", concède une mère au sujet de sa décision d'imposer à sa fille de continuer à porter le masque. Et de poursuivre : "Elle n’est pas la seule dans sa classe, elle ne se sent pas mise sur la touche".