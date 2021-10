Covid-19 : à rebours de la dynamique nationale, une commune du Maine-et-Loire voit les cas flamber

A Corzé, membre de cette communauté de communes de la métropole angevine, ce seuil d'alerte est en effet largement dépassé avec 212 cas positifs pour 100.000 habitants.

Dans ce contexte, la commune et l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire et la commune de Corzé ont décidé de lancer une campagne de dépistage sur le secteur concerné. L'opération qui s’adresse, en plus des habitants de Corzé, à ceux de Seiches-sur-le-Loir et Rives-du-Loir-en-Anjou aura lieu ce samedi 9 octobre, de 10 h à 16 h, le lieu restant pour l'heure à déterminer. Le dépistage sera effectué, rapidement, gratuitement, avec ou sans rendez-vous et sans ordonnance, a-t-il été précisé. Objectif affiché : protéger la population locale en "cassant" rapidement les chaînes de contamination.