Un nouveau protocole sanitaire allégé pour les Ehpad

Dans les Ehpad, c’est le retour à la vie normale, ou presque. Un nouveau protocole de gestion du Covid-19 dans les établissements pour personnes âgées acte ce mercredi 21 juillet le retour au "droit commun" dans ces lieux de vie durement touchés par la crise sanitaire. Selon ce protocole, dont l'AFP a obtenu copie, les mesures de protection des résidents mises en œuvre dans les Ehpad, résidences autonomie et établissements accueillant des personnes handicapées, sont désormais "les mêmes qu'en population générale".

À compter de ce mercredi, il est désormais possible de rendre visite à des résidents sans rendez-vous préalable, en chambre comme dans les espaces collectifs, et il n'est plus demandé au visiteur de remplir un questionnaire à l'arrivée. À noter toutefois : un registre de traçabilité est toutefois maintenu, sur lequel chacun doit inscrire son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi que la date et l'heure de sa visite.

Du côté de la vie des résidents, les repas collectifs, les repas avec les proches et les activités collectives dans les espaces intérieurs et extérieurs des établissements ne font plus non plus l'objet de recommandations spécifiques. Et les sorties aussi autorisées sans restriction (sauf en cas de décisions locales contraires), mais en maintenant les dépistages pour les participants non vaccinés.

"L'ensemble des gestes barrières doivent continuer à être respectés par les résidents, les professionnels et les visiteurs extérieurs, quel que soit leur statut vaccinal", est-il également rappelé dans le protocole, qui insiste sur l'hygiène des mains, la distanciation physique et l’aération des espaces. Le port du masque, lui, reste obligatoire en intérieur, mais plus en extérieur.