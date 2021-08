Bordeaux : deux vacataires du vaccinodrome interpellées pour de fausses attestations

En attendant d'être jugées en correctionnelle, en janvier, pour corruption passive et faux et usage de faux, elles se sont vu interdire d'exercer, d'ici là, une activité en lien avec la vaccination, a indiqué le parquet de Bordeaux, confirmant une information du quotidien Sud Ouest.

Toutes deux, en tant qu'agentes administratives contractuelles, faisaient partie d'une équipe de plus de 70 personnes travaillant au vaccinodrome de Bordeaux-Lac, et ont été signalées à la police par des collègues. Interpellées et placées en garde à vue, elles ont reconnu après enquête avoir établi et délivré de faux certificats de vaccination : une quinzaine pour l'une, au moins deux pour l'autre.