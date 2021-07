Variant Delta : faut-il refermer les discothèques ?

Et ce, malgré un protocole particulièrement restrictif : elles ont été soumises au pass sanitaire dès le 9 juillet. Certains établissements proposent de réaliser sur place des tests pour ceux qui ne sont pas vaccinés, comme la boîte de nuit Naho Club à La Garde dans le Var, présentée dans le reportage en en-tête. "Je préfère être dur à l'entrée que de refermer et d'avoir un cluster à l'intérieur", explique Julien, responsable de la discothèque.

Sitôt rouvertes, déjà suspectes, bientôt fermées ? À peine deux semaines après leur réouverture en France, les discothèques, qui étaient restées sous cloche pendant près d'un an, sont d'ores et déjà au cœur de plusieurs clusters potentiels, au point d'inquiéter les autorités.

Plusieurs autres établissements seraient en effet déjà à l'origine de foyers de contamination, dans le contexte de la diffusion du très contagieux variant Delta. Deux d'entre eux ont été identifiés dans l'est de la France entre le 13 et le 17 juillet. L'un au Discopolis de Charmes (Vosges) - 44 personnes identifiées et 1000 cas contacts potentiels -, l'autre à Mathay (Doubs) - 85 personnes testées positives, selon l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté. Les deux établissements ont fermé leurs portes provisoirement.

Mardi 20 juillet, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine avait signalé 81 personnes testées positives après trois soirées électro organisées dans un club bordelais, le Hangar FL, entre le 9 et le 13 juillet, qui avaient rassemblé près de 2000 personnes. Des témoignages sur les réseaux sociaux avaient mis en cause le respect du contrôle des pass sanitaires à l'entrée de ce lieu. Et samedi, une autre alerte est venue, cette fois, d'un établissement lillois où 78 clients ont été diagnostiqué positifs selon un premier "contact tracing" des autorités qui appellent les autres clients à se faire tester. Seul problème : ces contaminations remontent ont eu lieu entre le 13 et le 17 juillet. Toutes les personnes positives ont été invitées à s'isoler pendant 10 jours.