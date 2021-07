Pass sanitaire : plus de 18.000 manifestants en France contre "la dictature"

Selon nos informations, une manifestation de Gilets jaunes a été déclarée et autorisée dans les rues de la capitale. Elle s'est élancée de la Place de Clichy pour rejoindre République. Peu avant l'arrivée du cortège, des perturbateurs en ont pris la tête. Des jets de projectiles sur les forces de l'ordre et des feux de poubelles ont été signalés. Quelques dégâts ont été constatés boulevard Magenta.

Des incidents ont également éclaté à Lyon, avec des barricades et des jets de projectiles place Bellecour, où 1400 personnes se sont rassemblées. À Annecy, selon la police, entre 150 et 200 personnes opposées au pass sanitaire ont cassé une grille donnant accès à la préfecture. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a "condamné avec la plus grande fermeté l'intrusion d'individus dans l'enceinte de la préfecture de Haute-Savoie". Les protestataires ont crié des slogans hostiles à la vaccination et à l'extension de l'utilisation du pass sanitaire. Ils ont quitté les lieux d'eux-mêmes sans intervention des forces de l'ordre, a indiqué la préfecture, en précisant que ce rassemblement n'avait pas été déclaré.