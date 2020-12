Couvre-feu avancé à 18 h : la liste des départements concernés dévoilée par Gabriel Attal ce vendredi à 13h sur TF1

Face au risque d'une nouvelle flambée épidémique, le durcissement des mesures sanitaires se précise. Les autorités avaient annoncé en début de semaine qu'une vingtaine de départements pourraient être concernés par l'élargissement du couvre-feu à 18 heures, contre 20 heures actuellement. La liste définitive doit être rendue publique vendredi 1er janvier par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, invité du 13h de TF1.

Selon nos informations, cinq de ces départements sont d'ores et déjà certains d'être soumis au couvre-feu dès 18 heures : la Meurthe-et-Moselle, la Marne, les Ardennes, le Jura et les Hautes-Alpes. Dans ces départements, les réunions organisées en entre les préfets et les élus locaux ont été conclusives. Dès samedi soir, leurs habitants devront donc rester chez eux entre 18 heures et 6 heures du matin, en dehors des dérogations déjà prévues.