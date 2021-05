Ramadan : les mosquées resteront fermées pour la "Nuit du Destin" le 8 mai

Saisie par la Mosquée de Paris, la plus haute juridiction administrative a justifié son refus par le fait que "la situation sanitaire demeure préoccupante, avec des indicateurs encore dégradés et un rythme de propagation du virus qui demeure élevé sur l'ensemble du territoire". Le juge des référés a par ailleurs relevé qu'il est déjà possible, pour les musulmans, "de participer collectivement aux cérémonies religieuses organisées entre 6 heures et 19 heures". Et que "le ministre de l'Intérieur a, pour la période du ramadan, autorisé l'ouverture des mosquées dès la première prière du matin (avant 6h)".