Un restaurateur de Nice ouvre illégalement pour une cinquantaine de clients, la police intervient et repart

Selon 20 Minutes, une vingtaine de policiers sont intervenus, allant en cuisine et demandant aux convives d'évacuer les lieux. En vain. Les forces de l'ordre sont repartis sous les "on a gagné, on a gagné" des clients. Des clients ont cependant été contrôlés et verbalisés à leur sortie.

Entre les tables, une "tirelire à amende" a circulé pour permettre de régler une éventuelle contravention. Nul doute que celle-ci sera utilisée : le propriétaire des lieux a été convoquée au commissariat à 17h00, selon 20 Minutes.