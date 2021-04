Covid-19 : les restaurateurs parisiens bientôt contraints de payer pour leurs terrasses éphémères ?

Après six mois de fermeture, les bars et restaurants du pays devraient bientôt pouvoir de nouveau accueillir des clients. Une réouverture des terrasses à la mi-mai a en effet été confirmée par Emmanuel Macron lors d'un déplacement lundi. Mais pour les professionnels parisiens, la réjouissance n'est qu'en demi-teinte. La Ville de Paris a en effet décidé de mettre fin à la fin de la gratuité des terrasses éphémères, qui s'étaient multipliées sur les places de stationnement à la sortie du premier confinement, rapporte Le Parisien. Au total, la mairie avait délivré 9800 autorisations, qui avaient concerné quelque 9000 places de stationnement.

"Nous avons fait un gros effort depuis le début de la crise et les restaurateurs nous ont remerciés pour cette aide qui a permis de les sauver. Mais à partir de juillet, les terrasses et les extensions éphémères seront payantes et les tarifs seront harmonisés", affirme au quotidien Olivia Polski, adjointe (PS) chargée du commerce à la mairie de Paris. L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH), elle, réclame "le prolongement de la gratuité des terrasses éphémères jusqu’à la fin de l’année, car les professionnels de la restauration sont encore trop fragiles".