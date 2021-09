Mort d'une lycéenne après sa 2e dose : il est "trop tôt" pour savoir si le vaccin est en cause

Les investigations se poursuivent. Après le décès d'une adolescente survenu le 21 septembre quelques jours après sa seconde injection du vaccin Pfizer à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, le parquet d’Aix-en-Provence a confirmé qu’une autopsie avait été diligentée dans le cadre d’une enquête en recherche des causes de la mort. "Des analyses médicales et pharmacologiques sont en cours", a de son côté indiqué l’ARS à 20 Minutes, soulignant qu’il est "trop tôt pour savoir s’il y a un lien ou non" entre la mort de la jeune fille et la vaccination.