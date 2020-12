Nouvel An sous couvre-feu : louer un logement Airbnb, la parade ? Pas si sûr... Medioimages/Photodisc / Thinkstock

PLAN B - Voyant leurs plans contrariés après l'annonce d'un couvre-feu à 20h étendu à la Saint Sylvestre, certains envisagent de louer un logement la nuit du 31 décembre où chacun des convives pourrait passer la nuit. Mais de nouvelles règles ont été mises en place.

Comment enterrer 2020 sans enfreindre les nouvelles mesures tout en étant (plus ou moins) entourés ? Après l'annonce ce jeudi d'un couvre-feu dès 20h effectif à compter du 15 décembre et étendu à la Saint Sylvestre, contrairement à ce qui avait été envisagé dans un premier temps, certains ont vu leur projet initial tomber à l'eau et pensent avoir trouvé la solution : que chacun dorme sur place. Mais encore faut-il avoir suffisamment de place et de lits. "Bon ça va, si c'est couvre-feu et pas confinement total le 31, prenez vos Airbnb", pouvait-on ainsi lire dès jeudi sur Twitter dans la foulée de l'intervention de Jean Castex. "Ça ne va être que du Airbnb pour le jour de l'An", présage un autre internaute. Pas si sûr....

De fait, sur la toile, d'aucuns, essentiellement des jeunes, se réjouissent d'avoir pu louer un hébergement pour le réveillon traditionnellement festif. "6 décembre : mes cadeaux son faits, ma robe du jour de l’an est achetée et on a trouvé un bon Airbnb pour le 31, on est plutôt pas mal là", énumère par exemple une jeune femme qui pourrait bien faire des jaloux.

En effet, après avoir été pointée du doigt à plusieurs reprises à cause de l’organisation de fêtes clandestines en pleine période de crise sanitaire liée au coronavirus, la plateforme Airbnb vient d'instaurer de nouvelles règles à l'approche de la Saint-Sylvestre. Elle pourrait même poursuivre en justice ceux qui les enfreindraient.

"C'est un calvaire pour réserver le 31"

Actuellement, Airbnb refuse ainsi la location d’un logement entier pour la seule nuit du 31 décembre à tout utilisateur qui n’est pas doté d'au moins un commentaire positif sur son compte. Dans le même temps, toutes les personnes qui effectuent une réservation pour le Nouvel an sont dans l’obligation de remplir une attestation sur l’honneur assurant qu’elles ne souhaitent pas organiser de fête dans la location. En outre, aucune réservation concernant plus de 16 personnes n'est acceptée. Ces mesures plus restrictives viennent s’ajouter à d’autres prises après l’été afin d’éviter un usage inapproprié de la location de logements en pleine crise sanitaire et qui avait abouti à bloquer près de 30.500 réservations. "C'est un calvaire pour réserver un Airbnb le 31 là", confirme l'un des nombreux déçus ce vendredi sur la Toile, tandis qu'un autre abonde : "Il n'y a aucun Airbnb pour le nouvel An c'est chaud". Contactée par LCI, la plateforme nous confirme qu'il est reste bien possible de réserver un logement pour la nuit du 31 si toutes les nouvelles conditions sont respectées. Elle a précisé qu'elle n'était pas en mesure toutefois de communiquer sur un éventuel afflux de demandes de réservations consécutif aux annonces de jeudi. D'une part par manque de recul, et d'autre part pour des raisons liées à l'entrée en bourse de la firme.

Soucieux de trouver un logement pour la nuit du 31 décembre où chacun des convives pourrait passer la nuit, quand bien même ces derniers ne seraient que six, certains en appellent aux bons tuyaux. "À part Airbnb, vous connaissez un autre truc pour louer des maisons pour le nouvel An", demande l'un.

Gîtes de France, leader français de l'hébergement chez l'habitant, n'a de son côté pas relevé de hausse des réservations qui pourrait être attribuée aux récentes annonces. Si le taux d’occupation pour cette période se situe pour l'heure autour de 50% par rapport à l’an dernier, une évolution de la clientèle, traditionnellement familiale, avait toutefois été constatée dès la sortie du premier confinement.