Cris, attente réduite et gestes barrières : le parc Astérix et le Futuroscope ont retrouvé leurs fans

C’est officiel, les parcs peuvent de nouveau proposer leurs attractions au public. Le Futuroscope et le parc Astérix ont ainsi décidé de rouvrir dès ce mercredi 9 juin, avant le Puy du Fou et Disneyland Paris. Ce matin, les visiteurs étaient nombreux à être accueillis par Astérix, comme vous pouvez le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Le bruit des manèges résonne à nouveau dans le parc gaulois depuis 9 h ce mercredi matin. Avec la jauge réduite à 65%, jusqu’à 20.000 visiteurs peuvent être accueillis en même temps. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et des marquages au sol assurent la distanciation entre les groupes, qui sont limités à six personnes. Plus de 900 points de distribution de gel hydroalcoolique ont été installés et la désinfection des mains est obligatoire à l’entrée de chaque attraction.

Les visiteurs ont été accueillis sous les applaudissements d’Astérix et Obélix et se sont rués vers les manèges. Certains avaient même pris des jours de congés exprès pour l’occasion. L'avantage d'une jauge réduite : quelques minutes d'attente seulement ce mercredi, contre une heure habituellement.