Olivier Véran confirme la réouverture des discothèques en juillet

Les discothèques vont pouvoir remettre le son. "En juillet, les discothèques sont amenées à rouvrir", a déclaré ce jeudi matin sur BFM le ministre de la Santé, Olivier Véran. "De toute façon si on ne les ouvre pas, les jeunes qui ont beaucoup donné pendant l'année et n'ont pas beaucoup fait la fête vont se rassembler autrement. Donc autant faire les choses proprement", a-t-il expliqué.

Il y a quelques jours, deux des principaux syndicats du secteur avaient annoncé que des négociations étaient en cours avec le gouvernement en vue de leur réouverture. Ils avaient détaillé quelques-unes des mesures sanitaires qui pourraient être retenues, dont le port du masque obligatoire à l'intérieur, "en station debout", ou encore des jauges de 65% imposées en intérieur et de 85% en extérieur en juillet, contre 85% et 100% en août. "À partir du 21 juin on en saura plus", a assuré Olivier Véran, confirmant le rendez-vous donné par le président Emmanuel Macron aux professionnels du secteur.