Covid-19 : pourquoi n'est-il toujours pas possible d'acheter des autotests en supermarché ?

EN BREF - Face à la ruée sur le dépistage du Covid avant les fêtes de fin d'année, plusieurs patrons d'hypermarchés déplorent de ne toujours pas être autorisés à vendre des autotests. Comment l'expliquer ?

Pourra-t-on bientôt se procurer des autotests en grande surface ? C'est en tout cas le vœu de plusieurs patrons d'hypermarchés, Michel-Édouard Leclerc en tête, qui profitent de cette période de fêtes de fin d'année propice au dépistage préventif pour réclamer à nouveau le droit de pouvoir vendre des autotests.

Toute l'info sur La France touchée par une cinquième vague de Covid-19

"À quand les autotests pour tous dans les hypermarchés ?" écrit-il sur son site, rappelant que depuis "plus d'un an" son entreprise "propose la libre distribution" des autotests. "Si on en avait le droit, les Leclerc vendraient les autotests à moins de 2 euros. Ce serait moitié moins cher que les officines les moins chères. Et de toute façon ça devient même difficile d'en trouver", poursuit-il.

"On peut en avoir assez rapidement"

Prêt à agir en cas de soudain revirement, le groupe Leclerc a déjà annoncé avoir stocké quelques milliers d’exemplaires. En mars dernier, Carrefour avait également acheté un million de tests en prévision d’une autorisation. "Pour l'instant, on n'a pas le droit de le faire donc je n'en ai pas commandés", a de son côté indiqué sur BFM Business, le directeur exécutif achats et marketing de Lidl France, Michel Biero. "Mais on peut en avoir assez rapidement s'il le faut, donc si Monsieur Véran nous autorise demain à les vendre, on se posera la question et on en commandera probablement", a-t-il insisté.

La raison qui empêche pour l'heure les supermarchés de mettre en vente ces dispositifs de dépistage est législative. Les autotests sont considérés en France comme des "dispositifs médicaux de diagnostic in vitro" et ne peuvent donc, au regard de la législation, être vendus qu'en pharmacies, en vertu de l'article L.4211-1 du code de la Santé publique. Au printemps dernier Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, n'avait pas manqué d'aviser les concernés : "si un supermarché décide de vendre ces autotests, il sera dans l'illégalité". Ce n'est pas le cas chez certains de nos voisins, les supermarchés belges, allemands ou suisses étant déjà autorisés à vendre des autotests. Alors, un assouplissement de la législation française est-il à l'ordre du jour ? Le 16 décembre dernier, le ministre des Solidarités et de la Santé, en déplacement dans le Vaucluse, ne l'a en tout cas pas exclu en indiquant qu'afin que les "Français puissent se faire tester massivement avant les fêtes de fin d'année", l'accès "aux autotests allait être facilité" sans toutefois plus de précisions. "Il y en a beaucoup et ils seront utiles puisque les pharmacies ou les laboratoires ne pourront pas tester 60 millions de Français en une journée". Pour autant, rien n’a depuis été annoncé, pas même la gratuité.

