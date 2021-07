Elle rouvrent leurs portes le 9 juillet : comment les discothèques s’adaptent (ou pas) au protocole sanitaire

C'est une décision que les professionnels de la nuit ont attendu longtemps. Vendredi, les discothèques sont autorisées à rouvrir leurs portes après plus d'un an sous cloche, moyennant un protocole sanitaire particulièrement strict.

Il faudra toutefois présenter un pass sanitaire. L’accès sera ainsi autorisé aux personnes vaccinées, celles ayant un test PCR négatif ou celles ayant déjà contracté le virus. Et pour ceux qui n'auront pas le précieux sésame, le patron veut aller plus loin en installant à l'arrière de son établissement deux tentes pour réaliser des tests antigéniques.

Mais tous n'ont pas les moyens de mettre en place un tel dispositif, difficile à installer et coûteux. C'est le cas du gérant du "Rockstore" à Montpellier. "Je ne sais pas si dans l'euphorie de la soirée, l'autotest sera réalisé dans de bonnes conditions. Il faudra à ce moment-là s'en assurer et c'est là que ça demande un certain nombre de compétences. Je ne sais pas si dans notre personnel nous avons les gens à même de le réaliser", s'inquiète Stéphane Al Mallak dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Mais toutes les boîtes de nuit ne rouvriront pas leur porte cet été. Nicolas Lamotte, patron du groupe "Silam" à Rouen, a fait ses calculs : avec une jauge réduite et une clientèle plus rare, ce n’est pas rentable. "On pourrait rouvrir, mais ça coûte trop cher pour nous, ce sont des grosses machines. Et le chômage partiel est maintenu jusqu'au 30 août", lance-t-il. Ses 40 salariés reprendront le travail début septembre, lorsque les étudiants seront de retour dans la ville.